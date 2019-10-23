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  • 23.10.2019 15:21
  • Son Güncelleme: 23.10.2019 15:21

785 memur alımı: Başvuru sonuçları açıklandı! Sözlü sınav için istenen belgeler neler?

tarafından 785 sözleşmeli personel alımı için başvurular alınmış sözlü sınav için heyecanlı bekleyiş başlamıştı. Bakanlık tarafınan yapılan açıklamada, sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi yayınlandı. Peki, Kültür ve Turizm Bakanlığı 785 memur alımı başvuru sonuçları nasıl öğrenilir? Sözlü sınava katılacak adaylardan istenen belgeler neler?

Başvuru onuçları açıklandı! Sözlü sınav...

Kültür ve Turizm Bakanlığı 785 memur alımı için geri sayım başladı. 25 Eylül 2019 - 09 Ekim 2019 tarihleri arasında başvurusu alınan memur alımının başvuru sonuçları erişime açıldı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, sözlü sınava katılacak adayların listesi duyuruldu. Şimdi ise sıra sözlü sınavda. Peki, Kültür ve Turizm Bakanlığı 785 memur alımı başvuru sonuçları nasıl öğrenilir? Sözlü sınava katılacak adaylardan istenen belgeler neler? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI SÖZLÜ SINAVA KATILACAK ADAYLARIN LİSTESİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 785 memur alımı için gerçekleştirilen başvuruların sonuçları açıklandı. Başvuru sonucu, pozisyon unvanı itibariyle sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesine aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Sözlü sınav tarihi ve yeri daha sonra duyurulacak.

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