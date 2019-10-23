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  • 23.10.2019 16:36
  • Son Güncelleme: 23.10.2019 16:42

ile şartsız yüzlerce alınıyor! İşte şartlar

aracılığı ile personel ve memur alımları tüm hızıyla devam ediyor. Bu bağlamda Ekim ayı sonu ve Kasım ayı başına kadar yayınlanan ilanlarda yüzlerce nin alınacağı görülüyor. Toplamda 510 güvenlik görevlisi alımı yapılacağı açıklandı. Buna göre ilgili güvenlik görevlisi alımlarda adaylar farklı illerde ve kurumlarda edilecekken başvurulara ve diğer unsurlara ilişkin detaylar şunlardır. Özel güvenlik görevlisi olabilmek için adayların sertifika alması gerekmektedir. Buna göre güvenlik görevlisi kimlik kartı harcı en az 520 TL, silahlı sınav ücreti 75 TL ve silahsız sınav ücreti 45 TL olarak bilinmektedir. Adaylar ilgili bölümlere ödemelerini yaparak ve sınavlardan başarılı olarak güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olabilir.

İŞKUR ile KPSS şartsız yüzlerce güvenlik görevlisi alınıyor!

İŞKUR üzerinden Kamu ve Özel sektörde çalıştırılmak üzere toplamda 510 güvenlik görevlisi alımı yapılıyor. Alımlarla ilgili detaylı bilgiler haberimizdedir. İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlarda istenilen şartlar başvurulacak kadroya ve ilana göre değişiklik göstermekle birlikte en az öğrenim şartı, tecrübe şartı, kurum ile aynı ilde ikamet etme şartı, ilgili belge ve diğer alım şartlarını sağlamaları istenmektedir. Başvurular İŞKUR üzerinden online olarak yapılmakta olup https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=3048 adresinden ilgili ilanlara ulaşmak da mümkündür. Özel güvenlik görevlisi olmak için ilinizde bulunan sertifika vermeye yetkili olan kurumlardan silahlı veya silahsız olmak üzere eğitim almanız gerekmektedir.

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