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  • 23.10.2019 16:50
  • Son Güncelleme: 23.10.2019 16:52

ne zaman yapılacak? Başvuru şartları ve tarihleri açıklandı mı?

Geçtiğimiz aylarda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından duyuruda 4 bin 321 personel alımı yapılacağı belirtilmişti. Bu kapsamda şimdi başvuruda bulunacak olan on binlerce kişi Bakanlıktan yapılacak duyuruyu bekliyor. Peki, ne zaman yapılacak? Aile Bakanlığı başvuru şartları ve tarihleri açıklandı mı? İşte son detaylar...

Aile Bakanlığı 4 bin personel alımı ne zaman yapılacak?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geçtiğimiz dönemlerde 4 bin 321 personel alımı yapılacağı duyurulmuştu. Bakanlığa 1000'i ASDEP 1000'i işçi, 2 bin 321'i sözleşmeli personel olmak üzere alım yapılacak. Şimdi pek çok kişi Aile Bakanlığı 4 bin 321 personel alımı ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı merak ediyor.

AİLE BAKANLIĞI 4 BİN 321 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4 bin 321 personel alımının ne zaman yapılacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde haberimizin içine ekleyeceğiz.

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