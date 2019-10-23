Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geçtiğimiz dönemlerde 4 bin 321 personel alımı yapılacağı duyurulmuştu. Bakanlığa 1000'i ASDEP 1000'i işçi, 2 bin 321'i sözleşmeli personel olmak üzere alım yapılacak. Şimdi pek çok kişi Aile Bakanlığı 4 bin 321 personel alımı ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı merak ediyor.

AİLE BAKANLIĞI 4 BİN 321 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4 bin 321 personel alımının ne zaman yapılacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde haberimizin içine ekleyeceğiz.