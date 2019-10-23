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  • 23.10.2019 14:18
  • Son Güncelleme: 23.10.2019 14:18

yayınlandı mı? 2019 ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

heyecanla bekleniyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Özel Güvenlik sınavına katılan vatandaşlar, sınav soruları ile sonuçlarını görüntülemek istiyor. Peki, yayınlandı mı? 2019 ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Özel Güvenlik sınav sonuçları için geri sayım başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Daire Başkanlığı (ÖGG) tarafından 84. Dönem Temel Eğitim ve 60. Yenileme Eğitimi Sınavı 20 Ekim'de yapıldı. Adaylar sınavda işaretledikleri şıkların doğruluğunu teyit etmek için soruları ve cevapları araştırmaya başladı. Öte yandan sınavın sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki, 84. Dönem Özel Güvenlik sınav soruları yayınlandı mı? 2019 ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...

UYGULAMALI ATIŞ SINAVI DEVAM EDİYOR

21 Ekim'de başlayan uygulamalı atış sınavı 3 Kasım'da sona erecek. Bu tarihler aralığında atış sınavı yapılarak, atış puanların verileri ÖGNET giriş yapılıyor.

Sınava dair tüm detaylar için bir sonraki sayfaları ziyaret ediniz...

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