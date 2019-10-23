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  • 23.10.2019 16:20
  • Son Güncelleme: 23.10.2019 16:22

itibari ile personel ve daimi işçi alacak

itibari ile üzerinden 15 gün içinde personel alımları yapılacak. İŞKUR personel alımları binlerce daimi işçi şeklinde olacak. Binlerce personel alımının yapılacağı yeni hafta ilanlarından farklı meslek grubuna ilişkin birçok farklı iş ilanı bulunmakta olup bunlardan bazıları , / Uzmanı, Makineci (Dikiş), Garson (), Kasiyer, Ön Muhasebeci, gibi mesleklerdir. Yeni haftada açılan ilanlarda yer alan mesleklere ise İŞKUR resmi internet sitesinden erişim sağlamak mümkündür. İŞKUR kayıt işlemleri için iş arayan vatandaşların ndeki ilgili kayıt sayfasına gitmesi gerekiyor. İŞKUR kayıt işlemleri 2 farklı şekilde yapılmaktadır.

23 Ekim İŞKUR personel alımı iş ilanları! Binlerce...

İŞKUR personel alımları için açıklanan ilanlar vatandaşların yüzünü güldürüyor. Vasıflı vasıfsız işçi alım ilanları oldukça merak ediliyor. İŞKUR iki hafta içinde binlerce işçi alımı yapılacağını duyurmuştu. İş bulmakta zorlananların, kolayca iş bulabilmelerine yardımcı olan İŞKUR, aynı zamanda da kişinin mesleğine veya eğitim aldığı niteliğe göre iş bulabilmesine de olanak veriyor. En çok alım yapılacak olan ilk 10 meslek grubu arasında Beden İşçisi (Genel), Temizlik Görevlisi, Satış Danışmanı / Uzmanı, Makineci (Dikiş), Garson (Servis Elemanı), Kasiyer, Ön Muhasebeci , Güvenlik Görevlisi, Konfeksiyon İşçisi, Bulaşıkçı (Stevard) kadroları yer alıyor. İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz. İşte 23 Ekim İŞKUR personel alımı iş ilanları!

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