İŞKUR personel alımları için açıklanan ilanlar vatandaşların yüzünü güldürüyor. Vasıflı vasıfsız işçi alım ilanları oldukça merak ediliyor. İŞKUR iki hafta içinde binlerce işçi alımı yapılacağını duyurmuştu. İş bulmakta zorlananların, kolayca iş bulabilmelerine yardımcı olan İŞKUR, aynı zamanda da kişinin mesleğine veya eğitim aldığı niteliğe göre iş bulabilmesine de olanak veriyor. En çok alım yapılacak olan ilk 10 meslek grubu arasında Beden İşçisi (Genel), Temizlik Görevlisi, Satış Danışmanı / Uzmanı, Makineci (Dikiş), Garson (Servis Elemanı), Kasiyer, Ön Muhasebeci , Güvenlik Görevlisi, Konfeksiyon İşçisi, Bulaşıkçı (Stevard) kadroları yer alıyor. İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz. İşte 23 Ekim İŞKUR personel alımı iş ilanları!

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