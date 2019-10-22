Sağlık Bakanlığı atama kuraları için merakla beklenen müjdeli haber paylaşıldı. Sağlık Bakanlığı 3. dönem ilk defa ve yeniden atama kurası ile 65-72 yaş yeniden atama kurası ilan metinleri yayımlandı. Peki, Sağlık Bakanlığı atama kuraları ne zaman yapılacak? İşte Sağlık Bakanlığı atama kuraları ve açık atama tarihi...

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURALARI NE ZAMAN YAPILACAK?