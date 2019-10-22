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  • 22.10.2019 15:44
  • Son Güncelleme: 22.10.2019 15:44

atama kuraları ne zaman yapılacak? belli oldu!

atama kuraları bir süredir merakla bekleniyordu. Bakanlık tarafından atama kurası ilan metinleri yayımlandı. Bu kapsamda şimdi pek çok kişi " ne zaman yapılacak?" sorusuna yanıt arıyor. Devlet Personel Başkanlığı’nın resmi sayfasından Sağlık Bakanlığı 3. dönem atama kuralarının duyurusu yapıldı.

Sağlık Bakanlığı atama kuraları ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanlığı atama kuraları için merakla beklenen müjdeli haber paylaşıldı. Sağlık Bakanlığı 3. dönem ilk defa ve yeniden atama kurası ile 65-72 yaş yeniden atama kurası ilan metinleri yayımlandı. Peki, Sağlık Bakanlığı atama kuraları ne zaman yapılacak? İşte Sağlık Bakanlığı atama kuraları ve açık atama tarihi...

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURALARI NE ZAMAN YAPILACAK?

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