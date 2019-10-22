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  • 22.10.2019 20:18
  • Son Güncelleme: 22.10.2019 20:40

memur alımı başvuruları bekleniyor! Nüfus Müdürlüğü başvuru şartları nelerdir?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından memur alımı yapılacağı duyuruldu. memur alımı ilanının duyurulmasıyla birlikte başvuru şartları ve istenen belgeler merakla araştırılmaya başlandı. Peki, başvurusu nasıl yapılır? şartları ve istenen belgeler nelerdir? İşte ilanda yer alan bilgiler...

Nüfus Müdürlüğü memur alımı başvurusu nasıl yapılır?

Yapılan son açıklamada yer alan bilgilere göre Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün personel alımı yapılacağı belirtildi. Duyurunun ardından başvuru yapmak isteyen binlerce aday şimdi Nüfus Müdürlüğü memur alımı hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, Nüfus Müdürlüğü memur alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte ilan hakkında detaylar...

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak
Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak
(b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak

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