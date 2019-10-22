İcra müdürlüğü sınavı ne zaman? İcra müdürü ya da müdür yardımcısı olmak isteyen vatandaşlar başvuru takvimini bekliyor. Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan ilana göre, yazılı ve sözlü sınavla 5-9'uncu dereceli kadrolara açıktan ve naklen atama ile 700 icra müdür ve müdür yardımcısı alımı yapılacak. Peki, Adalet Bakanlığı 700 memur alımı ne zaman? 2019 İcra müdürlüğü sınavı ne zaman? İşte konu ile ilgili merak edilen her şey...

ADALET BAKANLIĞI İCRA MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Başvurular, 7-14 Kasım 2019 tarihleri arasında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet üzerinden ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresi üzerinde yapılacak.