Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından uzman yardımcısı alımı ilanı yayımlandı. İlanın yayımlanmasıyla birlikte başvuru şartları ve başvuruda istenen belgeler hakkında detaylar belli oldu. İlana başvuru yapacaklar Strateji ve Bütçe Başkanlığı personel alımı başvuru şartları hakkında araştırma yapıyor. İşte ilana dair bilgiler...

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcılığı Sınavına katılabilmek için adayların;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen Devlet memuru olma şartlarını haiz olması,

b) En az 4 yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının; İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Hukuk, Sosyoloji, İstatistik, İnşaat Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Şehir ve Bölge Planlama bölümlerinden veya yurtiçindeki veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının YÖK tarafından bu bölümlere denk kabul edilen bölümlerinden mezun olması,

c) Giriş sınavının yazılı kısmının yapılacağı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş (35) yaşını doldurmamış olması (01/01/1984 ve daha sonra doğmuş olmak),

ç) İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, Rusça dillerinden en az biri için sınav tarihinden önceki beş yıl içinde yapılmış Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az yetmiş (70) puan almış olması veya dil yeterliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavda buna denk veya üstü puan almış olması gerekmektedir.