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  • 21.10.2019 09:29
  • Son Güncelleme: 21.10.2019 09:35

BİM, ŞOK ve Migros üzerinden personel alımı yapacak!

personel alımlarına hız kesmeden devam ediyor. Bu bağlamda Türkiye'nin en büyük marketleri olan ŞOK, BİM ve Migros için personel alımları yapılacak. Türkiyenin 81 il ve 900 ilçesinde toplamda 7 bin 280 mağazası bulunan her hafta aktüel ürünler satışı gerçekleştiren, BİM mağazalarının İŞKUR üzerinden açıkladığı çok sayıda iş ilanı bulunuyor. Buna göre 80 personel alımı gerçekleştirilecek. İŞKUR'un resmi sitesinden yayımlanan işçi alım ilanları, iş arayışı bulunan vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz. Peki nasıl ve nereden yapılır?

BİM, ŞOK ve Migros İŞKUR üzerinden personel alımı yapacak!

Türkiye İş Kurumu üzerinden açıklanan yeni iş ilanlarına göre Türkiye genelinde mağazaları bulunan, Migros, Şok Mağazaları ve Bim Mağazalarına tecrübe şartı olmadan kasiyer, reyon görevlisi, satış temsilcisi kadrolarında personel alımı yapılacak. ŞOK şubelerinde görevlendirmek üzere 14 ilde işçi alım yapılacak. İşte ŞOK güncel işçi alım ilanları... Her bir ilan altında başvuru ekranına ait linkler verildiği gibi, aynı zamanda tüm bu ilanları görüntüleyebileceğiniz ana sayfaya ait link haber içeriğinde belirtilmiştir. ŞOK ve BİM İŞKUR aracılığıyla işçi alımı başvuru şartları nedir? İŞKUR BİM ŞOK başvuruları nasıl ve nereden yapılır? İŞKUR, eski adı "İş ve İşçi Bulma Kurumu" olan iş ve işçi arayanların başvurduğu bir kurumdur.

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