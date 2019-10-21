PTT'nin KPSS şartsız 55 bin personel alımı ile ilgili son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Bu anlamda PTT'nin 55 bin personel alımlarının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. PTT tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada "PTT AŞ bünyesinde personel eksikliğinden kaynaklanan sorun ve problemlerin çözülmesi bakımından 2018/1 alım sonucunda 5000 personel alımından eksik kalan ve doldurulamayan unvanların tamamlanmasını doldurulmasının en kısa sürede alım yapılmasını talep ediyoruz ve bu boş kalan pozisyonların doldurulması amacıyla 2019 yılında yeni bir personel ilanına çıkılması muhtemeldir" ifadelerine yer verilmişti.