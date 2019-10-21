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  • 21.10.2019 22:32
  • Son Güncelleme: 21.10.2019 22:32

ne zaman açıklanacak? 84. ÖGG sınav soru ve cevapları yayımlandı mı?

84. Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavı 20 Ekim Pazar günü gerçekleştirildi. Sınavın ardından adayların 84. ÖGG sınav soru ve cevapları için heyecanlı bekleyişi başladı. Aynı zamanda adaylar arama motorlarında ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, 84. ÖGG sınav soru ve cevapları yayımlandı mı? İşte merak edilen bilgiler...

ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

EGM'ye bağlı Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen ÖGG sınavı hakkında araştırmalar artış gösterdi. 84. Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavının ardından sonuçların açıklanma tarihi merak konusu oldu. Sınava katılan binlerce aday bu kapsamda ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, 84. ÖGG sınav soru ve cevapları yayımlandı mı? İşte detaylar...

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından yapılan, Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Ancak sonuçların bir hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor.

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