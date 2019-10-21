Nüfus Müdürlüğü tarafından personel alımı yapılıyor! Memur alımı ilanına başvuru şartları nelerdir?

İçişleri Bakanlığı'na bağlı olan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından memur alımı yapılacak. İlanın yayımlasıyla birlikte başvuru şartları ve başvuru için gerekli olan belgeler merak konusu oldu. Bu kapsamda ilana başvuru yapacak olanlar şimdi Nüfus Müdürlüğü memur alımı başvuru şartları hakkında bilgi edinmek istiyor. İşte ilanda yer alan detaylar...

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak

Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak

(b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak