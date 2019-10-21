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  • 22.10.2019 09:05
  • Son Güncelleme: 22.10.2019 09:05

'li nedir? 22 Ekim DPB güncel iş ilanları!

Kamuya memur alımları ve personel alımları için yeni ilanlar geldi. Toplamda 6 bin 900 kişilik kadro ile puanı ile ve KPSS siz alım yapılıyor. İşte ilanlar. Ekim ayı itibari ile yayımlanmış olan ilanlara bakıldığında başvuruları Ekim ayında başlayacak olan kamu kurmları, , , , , , , , , , , Ceza ve , , , gibi kamu kurumları veya kuruluşları alım yapıyorlar. İşte KPSS'li KPSS şartsız DPB güncel iş ilanları

21 Ekim DPB güncel iş ilanları açıklandı!

Memur olabilmek ülkemizde milyonların hayalidir. Ekim aynın son haftasına girdiğimiz şu günlerde Devlet Personel Başkanlığı (DPB) yeni iş ilanları yayınladı. DPB resmi internet sitesi üzerinden kurum ilanlarına ulaşabilirsiniz aynı zamanda haberimizde sizler için bu ilanları detaylandırdık. Kamuya yayımlanan memur personel alımı ilanlarına göre farklı kamu kurumları ve kuruluşları bünyelerindeki eksikliği karşılamak üzere çeşitli onlarca pozisyon ile alım yapıyorlar. Kamuya alımlar çeşitli memur kadrolarında ve personel kadrolarında yapılıyor. Kamuya memur , personel ve işçi alımlarında adaylardan farklı nitelikler talep ediliyor. İşte 22 Ekim DPB güncel iş ilanları!

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