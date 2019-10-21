Türkiye iş Kurumu tarafından çeşitli kurumsal firmalara 727 Ön Muhasebeci, 715 Reyon Görevlisi ve 652 Satış Temsilcisi olmak üzere toplamda 2 bin 094 personel alımı yapılacak! Başvurular İŞKUR e-şube üzerinden yapılacak olup, belirtilen ilanlara en az ilköğretim, lise ve önlisans mezunu adaylar başvuruda bulunabilecek. Milyonlarca iş arayan İŞKUR kayıt ile açık iş ilanlarını araştırıyor. Açık iş ilanlarını görüntülemek ve başvuruda bulunmak için İŞKUR kayıt yapmak gerekiyor. İŞKUR kayıt işlemleri ve iş ilanı başvuruları hakkında bilmeniz gereken her şey yazımızda.

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