Bugünkü
Takvim
  • Memurlar
  • 21.10.2019 13:32
  • Son Güncelleme: 21.10.2019 13:53

üzerinden binlerce personel alımı yapacak! İşte kadrolar

binlerce personel alımına devam ediyor. Reyon görevlisi, ön muhasebeci ve satış temsilcisi kadroları oldukça popüler durumda. Haberimizde tüm ilanları derledik. İŞKUR kayıt işlemini kolayca yapabilmeniz için kurumun sunduğu 2 farklı kayıt seçeneği bulunuyor. Milyonlarca işçi ve işverenin kullandığı İŞKUR istihdam sistemine kayıt olmak için Türkiye genelindeki İŞKUR il ve ilçe bürolarına bireysel başvuruda bulunabilirsiniz. İŞKUR online şubesini kullanarak da İŞKUR kayıt işlemlerinizi dakikalar içerisinde tamamlayabilirsiniz.

İŞKUR binlerce personel alımı yapacak! İşte kadrolar

Türkiye iş Kurumu tarafından çeşitli kurumsal firmalara 727 Ön Muhasebeci, 715 Reyon Görevlisi ve 652 Satış Temsilcisi olmak üzere toplamda 2 bin 094 personel alımı yapılacak! Başvurular İŞKUR e-şube üzerinden yapılacak olup, belirtilen ilanlara en az ilköğretim, lise ve önlisans mezunu adaylar başvuruda bulunabilecek. Milyonlarca iş arayan İŞKUR kayıt ile açık iş ilanlarını araştırıyor. Açık iş ilanlarını görüntülemek ve başvuruda bulunmak için İŞKUR kayıt yapmak gerekiyor. İŞKUR kayıt işlemleri ve iş ilanı başvuruları hakkında bilmeniz gereken her şey yazımızda.

TÜM MEMUR İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerMemurlar HaberleriİŞKUR üzerinden binlerce personel alımı yapacak! İşte kadrolar
Diğer Memurlar Haberleri Tüm memurlar haberleri
Tüm Memurlar Haberleri