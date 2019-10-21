İŞKUR binlerce personel alımına devam ediyor. Reyon görevlisi, ön muhasebeci ve satış temsilcisi kadroları oldukça popüler durumda. Haberimizde tüm ilanları derledik. İŞKUR kayıt işlemini kolayca yapabilmeniz için kurumun sunduğu 2 farklı kayıt seçeneği bulunuyor. Milyonlarca işçi ve işverenin kullandığı İŞKUR istihdam sistemine kayıt olmak için Türkiye genelindeki İŞKUR il ve ilçe bürolarına bireysel başvuruda bulunabilirsiniz. İŞKUR online şubesini kullanarak da İŞKUR kayıt işlemlerinizi dakikalar içerisinde tamamlayabilirsiniz.

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