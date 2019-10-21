İŞKUR güncel iş ilanları yayınlanıyor. İş ve işçi bulmaya yönelik önemli görev alan İŞKUR tarafından yayınlanan ilanlara göre 53 bin personel alımı yapılacağı öngörülüyor. Bu alımların yanı sıra bekçi ve güvenlik görevlisi alımları dikkat çekiyor. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, İŞKUR'un resmi internet adresi üzerinden ya da İŞKUR müdürlüklerinden müracaat edebilecekler. Peki, 2019 bekçi ve güvenlik görevlisi alımı başvuru şartları neler? İşte 21 Ekim İŞKUR bekçi ve güvenlik görevlisi ilanları...

İŞKUR BEKÇİ ALIMI İLANLARI

İŞKUR üzerinden istihdam edilmek üzere bekçi alımı ilanı yayımlandı. İlanlara başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar, kurumun internet sitesi üzerinden ya da İŞKUR müdürlüklerinden öz geçmişleriyle beraber başvurularını gerçekleştirebilir.

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BEKÇİ BAŞVURU ŞARTLARI

Söz konusu bekçi alımlarına başvuru yapacak adayların en az ilköğretim mezunu olmaları gerekmektedir. Bunun yanında sağlık problemi bulunmayan, dış görünüşüne özen gösteren, askerlik ile ilişkisi bulunmayan ve yüz kızartıcı suç işlememiş olan adaylar başvuru yapabilecek.