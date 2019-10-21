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  • 21.10.2019 15:51
  • Son Güncelleme: 21.10.2019 15:54

55 bin kamu personel alımı ile ilgili flaş gelişme

'nin şartsız 55 bin personel alımı ile ilgili son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Bu anlamda PTT'nin 55 bin personel alımlarının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. PTT tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada "PTT AŞ bünyesinde personel eksikliğinden kaynaklanan sorun ve problemlerin çözülmesi bakımından 2018/1 alım sonucunda 5000 personel alımından eksik kalan ve doldurulamayan unvanların tamamlanmasını doldurulmasının en kısa sürede alım yapılmasını talep ediyoruz ve bu boş kalan pozisyonların doldurulması amacıyla 2019 yılında yeni bir personel ilanına çıkılması muhtemeldir" ifadelerine yer verilmişti.

PTT 55 bin kamu personel alımı ile ilgili flaş gelişme

PTT 55 bin kamu personel alımı ile ilgili flaş gelişme! PTT 55 bin personel alım şartları vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda PTT KPSS şartsız personel alımları her daim revaçta oldu. PTT bünyesinde çalışmak isteyen binlerce kişinin sorgulama yaptığı 55 bin personel alımı için meraklı bekleyiş sürüyor. PTT tarafından yapılan son açıklamaya göre 2018 yılından boş kalan kadroların 2019 alımlarıyla doldurulacağı açıklanmıştı. PTT personel alımının ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi ve ilan yayınlanmadı. 2019 PTT personel alımı ilanı yayınlandığında haberimizin içinde yer alacak. Peki, PTT personel alımı ne zaman yapılacak? PTT personel alımı başvuru şartları nelerdir?

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