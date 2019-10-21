PTT 55 bin kamu personel alımı ile ilgili flaş gelişme! PTT 55 bin personel alım şartları vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda PTT KPSS şartsız personel alımları her daim revaçta oldu. PTT bünyesinde çalışmak isteyen binlerce kişinin sorgulama yaptığı 55 bin personel alımı için meraklı bekleyiş sürüyor. PTT tarafından yapılan son açıklamaya göre 2018 yılından boş kalan kadroların 2019 alımlarıyla doldurulacağı açıklanmıştı. PTT personel alımının ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi ve ilan yayınlanmadı. 2019 PTT personel alımı ilanı yayınlandığında haberimizin içinde yer alacak. Peki, PTT personel alımı ne zaman yapılacak? PTT personel alımı başvuru şartları nelerdir?