MSB 2019 personel alım ilanları: 2019 MSB muvazzaf astsubay alımı başvuru şartları nelerdir? Muvazzaf astsubay alımı ne zaman bitiyor? Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından açıklanan muvazzaf astsubay alımı ilanı için binlerce kişi araştırma yapıyor. Astsubay olmak isteyen vatandaşlar ilana yoğun ilgi gösteriyor. 8 Ekim'de başlayan başvurular https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapılabiliyor. Peki, muvazzaf astsubay alımı başvuru şartları nelerdir?

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