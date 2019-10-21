Bugünkü
Takvim
  • Memurlar
  • 21.10.2019 10:38
  • Son Güncelleme: 21.10.2019 10:38

MSB güncel personel alım ilanları: alımı başvuru şartları!

2019 MSB personel alım ilanları oldukça merak ediliyor. Adaylar personel temin sayfası üzerinden alımları takip ediyor. , , DKK, HKK , astsubay, subay olmak için https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden gelişmeleri yakından takip etmeniz gerekiyor. Şu an başvuruları başlayan alımıdır. (MSB) tarafından Muvazzaf astsubay alımı yapılacağı duyurulmuştu. İlana ilgi yoğun olurken, yeni başvuru yapmak isteyen adaylar muvazzaf astsubay alımı başvuru şartları hakkında araştırma yapıyor. Başvuru işlemlerini https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak tamamlayabilirsiniz.

2019 MSB güncel personel alım ilanları

MSB 2019 personel alım ilanları: 2019 MSB muvazzaf astsubay alımı başvuru şartları nelerdir? Muvazzaf astsubay alımı ne zaman bitiyor? Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından açıklanan muvazzaf astsubay alımı ilanı için binlerce kişi araştırma yapıyor. Astsubay olmak isteyen vatandaşlar ilana yoğun ilgi gösteriyor. 8 Ekim'de başlayan başvurular https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapılabiliyor. Peki, muvazzaf astsubay alımı başvuru şartları nelerdir?

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerMemurlar HaberleriMSB güncel personel alım ilanları: Muvazzaf astsubay alımı başvuru şartları!
Diğer Memurlar Haberleri Tüm memurlar haberleri
Tüm Memurlar Haberleri