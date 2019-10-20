26. dönem POMEM polislik alımı başvuru şartları açıklandı. Bu anlamda 7 bin polis alımı yapılacak. Polis Akademisi Başkanlığı'nın internet sitesinden sürece dair detaylı bilgiler yer verilmektedir. Lisans mezunları arasından 5.040 erkek, 560 kadın önlisans mezunu 1.260 erkek, 140 kadın olmak üzere toplam 7.000 öğrenci alımı yapılmaktadır. Peki, 26. Dönem POMEM başvuru şartları nelerdir? Başvuru nasıl yapılır? Detaylar haberimizde... Polis olmak için belirli bir eğitimden geçmeniz ve bazı fiziki özelliklerde taşıyor olmanız gerekmektedir. Polis olabilmek için Lise mezunları, önlisans mezunları, lisans ve yüksek lisans mezunlarının farklı eğitim okullarında polislik eğitim almaları gerekmektedir.

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