26. dönem POMEM polislik alımı başvuru şartları açıklandı. Bu anlamda 7 bin polis alımı yapılacak. Polis Akademisi Başkanlığı'nın internet sitesinden sürece dair detaylı bilgiler yer verilmektedir. Lisans mezunları arasından 5.040 erkek, 560 kadın önlisans mezunu 1.260 erkek, 140 kadın olmak üzere toplam 7.000 öğrenci alımı yapılmaktadır. Peki, 26. Dönem POMEM başvuru şartları nelerdir? Başvuru nasıl yapılır?

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