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  • Son Güncelleme: 28.10.2019 13:09

26. dönem polis alımı başvuruları nasıl yapılır?

26. dönem polis alımı başvuruları halen devam ediyor. 14 Ekim tarihinde alınmaya başlanan PAEM 26. dönem 7 bin polis alımı kapsamında Lisans mezunları arasından 5600 kişi, Önlisans mezunları arasından ise 1400 kişinin alınacağı duyuruldu. Peki, 26. Dönem başvuru şartları nelerdir? Başvuru nasıl yapılır? POMEM, Emniyet Teşkilatının ihtiyacı olan polis memurlarını yetiştirmek üzere meslek eğitimi veren eğitim öğretim kurumlarıdır.

26. dönem POMEM alımı başvuruları nasıl yapılır?

26. dönem POMEM polislik alımı başvuru şartları açıklandı. Bu anlamda 7 bin polis alımı yapılacak. Polis Akademisi Başkanlığı'nın internet sitesinden sürece dair detaylı bilgiler yer verilmektedir. Lisans mezunları arasından 5.040 erkek, 560 kadın önlisans mezunu 1.260 erkek, 140 kadın olmak üzere toplam 7.000 öğrenci alımı yapılmaktadır. Peki, 26. Dönem POMEM başvuru şartları nelerdir? Başvuru nasıl yapılır?

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