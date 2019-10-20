İŞKUR üzerinden özel sektörde değişik pozisyonlarda çalıştırılmak üzere personel alımı yapılacaktır. Başvuru koşulları ve pozisyonların detayları haberimizdedir. Farklı alanlarda istihdam edilecek olan adaylardan en az öğrenim şartını sağlama, ilgili kurumun çalıştığı ilde ikamet ediyor olma, ilgili belge ve sertifikalar sahip olma, istenilen deneyimi bulundurma, belirtilen yaş aralığında olma gibi özel şartlar ve genel alım şartlarını sağlama şeklinde bir başvuru şartı sunulabilmektedir. Bu noktada farklı meslek gruplarında farklı başvuru şartları yer almaktadır. Alımın yapılacağı meslek gruplarından bazıları ve kadrolar şunlardır.

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