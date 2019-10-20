PAEM 26. dönem polis alımı başvuruları halen devam ediyor. 14 Ekim tarihinde alınmaya başlanan PAEM 26. dönem 7 bin polis alımı kapsamında Lisans mezunları arasından 5600 kişi, Önlisans mezunları arasından ise 1400 kişinin alınacağı duyuruldu. Peki, 26. Dönem POMEM başvuru şartları nelerdir? Başvuru nasıl yapılır? POMEM, Emniyet Teşkilatının ihtiyacı olan polis memurlarını yetiştirmek üzere meslek eğitimi veren eğitim öğretim kurumlarıdır. 4 yıllık fakülte mezunlarından aranılan niteliklere sahip olanlara yapılan sınavlarda başarılı olan adaylara, 6 aydan az olmamak üzere eğitim verilir. Bu eğitim süreleri son mezun olduğunuz okula göre 2 yıl ile 6 ay arasında değişmektedir.

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