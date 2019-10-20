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  • 21.10.2019 08:51
  • Son Güncelleme: 21.10.2019 08:51

21 Ekim güncel iş ilanları İşte İŞKUR binlerce şartları

tarafından bugün yeni temizlik iş ilanları yayınladı. Toplamda 657 temizlik iş ilanı yayınlayan İŞKUR, Türkiye genelinde toplamda bay-bayan olarak 1.533 temizlik personeli alımı yapılacağını bildirdi. Başvurular İŞKUR aracılığı ile yapılacak olup, temizlik personeli alımı yapan şirket kuruluşlarının isimleri haberimizde verilmiştir. İŞKUR, 2000 yılında kapatılan İş ve İşçi Bulma Kurumu yerine 2003 yılına kadar süren yasal düzenlemelerin ardından kurulmuş bir istihdam kurumudur. İŞKUR'un resmi internet sayfasında 20 Ekim 2019 tarihinde güncel iş ilanları yayınlandı. İlanlara göre İŞKUR tarafından çeşitli kamu ve özel kurumlara toplam1.533 temizlik personeli alımı yapılacaktır. İşte İŞKUR 21 Ekim güncel iş ilanları...

İŞKUR yeni temizlik iş ilanları 1.533 temizlik personeli alımı yapılacak!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) personel alımlarına son hız devam ediyor. Totalde 657 temizlik iş ilanı açıklayan İŞKUR, Türkiye genelinde bay-bayan olarak 1.533 temizlik personeli alımı yapılacağını bildirdi. İŞKUR kayıt işlemini kolayca yapabilmeniz için kurumun sunduğu 2 farklı kayıt seçeneği bulunuyor. Milyonlarca işçi ve işverenin kullandığı İŞKUR istihdam sistemine kayıt olmak için Türkiye genelindeki İŞKUR il ve ilçe bürolarına bireysel başvuruda bulunabilirsiniz. İŞKUR bürolarına gitme vaktiniz bulunmuyor ya da daha kolay bir şekilde İŞKUR kaydınızı yaptırmak istiyorsanız İŞKUR "İnternet Şubesi" size yardımcı oluyor. İşte İŞKUR binlerce temizlik personeli alımı başvuru şartları

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Nuray Cengiz Nuray Cengiz

Bankada çalışmak istiyorum cay kahve 6ve 7 kişiye yemek yaparim

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cevapla 20.10.2019 18:04
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

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