Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) personel alımlarına son hız devam ediyor. Totalde 657 temizlik iş ilanı açıklayan İŞKUR, Türkiye genelinde bay-bayan olarak 1.533 temizlik personeli alımı yapılacağını bildirdi. İŞKUR kayıt işlemini kolayca yapabilmeniz için kurumun sunduğu 2 farklı kayıt seçeneği bulunuyor. Milyonlarca işçi ve işverenin kullandığı İŞKUR istihdam sistemine kayıt olmak için Türkiye genelindeki İŞKUR il ve ilçe bürolarına bireysel başvuruda bulunabilirsiniz. İŞKUR bürolarına gitme vaktiniz bulunmuyor ya da daha kolay bir şekilde İŞKUR kaydınızı yaptırmak istiyorsanız İŞKUR "İnternet Şubesi" size yardımcı oluyor. İşte İŞKUR binlerce temizlik personeli alımı başvuru şartları

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