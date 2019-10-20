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  • 21.10.2019 09:11
  • Son Güncelleme: 21.10.2019 09:11

21-28 Ekim tarihlerinde aracılığı ile 11 bin personel alınıyor! İşte ve ...

üzerinden özel sektörde değişik pozisyonlarda çalıştırılmak üzere personel alımı yapılacaktır. Başvuru koşulları ve pozisyonların detayları haberimizdedir. Farklı alanlarda edilecek olan adaylardan en az öğrenim şartını sağlama, ilgili kurumun çalıştığı ilde ikamet ediyor olma, ilgili belge ve sertifikalar sahip olma, istenilen deneyimi bulundurma, belirtilen yaş aralığında olma gibi özel şartlar ve genel alım şartlarını sağlama şeklinde bir başvuru şartı sunulabilmektedir. Bu noktada farklı meslek gruplarında farklı yer almaktadır. Alımın yapılacağı meslek gruplarından bazıları ve kadrolar şunlardır.

İŞKUR aracılığı ile 11 bin personel alınıyor!

Ekim ayının yeni haftasına girerken 21-28 Ekim tarihlerinde İŞKUR üzerinden personel alımları devam ediyor. Buna göre yeni haftaya girerken farklı kadrolarda 11 binden fazla personel alımı ilanı yayınlandı. Farklı iş kolları ve mesleklerde, özel ve kamu sektörünce gerçekleştirilen alımlarda adaylar farklı illerde ve kurumlarda istihdam edilecekken kadro ve başvurulara ilişkin detaylar şunlardır. Başvurular İŞKUR üzerinden online olarak yapılmakta olup https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresinden 24 saat ilan sınırlaması yaparak ilgili ilanlara ulaşmak da mümkündür.

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