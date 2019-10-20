Ekim ayının yeni haftasına girerken 21-28 Ekim tarihlerinde İŞKUR üzerinden personel alımları devam ediyor. Buna göre yeni haftaya girerken farklı kadrolarda 11 binden fazla personel alımı ilanı yayınlandı. Farklı iş kolları ve mesleklerde, özel ve kamu sektörünce gerçekleştirilen alımlarda adaylar farklı illerde ve kurumlarda istihdam edilecekken kadro ve başvurulara ilişkin detaylar şunlardır. Başvurular İŞKUR üzerinden online olarak yapılmakta olup https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresinden 24 saat ilan sınırlaması yaparak ilgili ilanlara ulaşmak da mümkündür.

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