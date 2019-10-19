Bekçilik sözlü mülakatları 30 Ağustos - 12 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından gerçekleştirilen bekçi alımlarının 2019 1. dönem sürecinde son aşama olan sözlü mülakatların sonuçları bekleniyor. Son verilere göre, Türkiye genelinde 70'i kadın 21 bin 311 çarşı ve mahalle bekçisi görev yapıyor. Peki, 2019 1. dönem bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar...

2019 1. DÖNEM BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bekçilik sözlü mülakat sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı konusunda henüz bir açıklama gelmedi. Sözlü mülakatlar 12 Ekim sona edi. Sonuçların ise sözlü mülakatların tamamlanmasının ardından 1-2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Buna göre, sonuçların önümüzdeki hafa içerisinde açıklanabileceği konuşuluyor.

Resmi olarak sonuç tarihi belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.