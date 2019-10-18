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  • 18.10.2019 09:53
  • Son Güncelleme: 18.10.2019 09:53

Sözlü mülakatların ardından heyecanlı bekleyiş! 2019 ne zaman açıklanacak?

için heyecan dorukta! 2019 1. dönem kapsamında üç aşamadan oluşan sınavlara katılan bekçi adayları, son aşama olan sözlü mülakatların sonuçlarına kilitlendi. Göreve başlamak için sabırsızlanan adaylar sonuçların tarihini sorguluyor. Peki, ne zaman açıklanacak?

Heyecanlı bekleyiş sürüyor! Sonuçlar...

Bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 1. dönem bekçilik sözlü mülakatlar tamamlandı. 12 Ekim'de sona eren mülakatlara katılan adaylar Polis Akademisi'nden gelecek müjdeli haberi bekliyor. Türkiye genelinde görev alan 70'i kadın 21 bin 311 çarşı ve mahalle bekçisi, kentlerin güvenliğine önemli katkı sağlıyor. Peki, 2019 1. dönem bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu mu? İşte o konu hakkında detaylı bilgiler...

2019 1. DÖNEM BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2019 1. dönem bekçilik sözlü mülakat sonuçların ne zaman açıklanacağı yönünde herhangi bir açıklama yapılmadı. Sözlü mülakatlar 12 Ekim sona edi. Sonuçların ise sözlü mülakatların tamamlanmasının ardından 1-2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

Resmi olarak sonuç tarihi belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

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