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  • 17.10.2019 18:21
  • Son Güncelleme: 17.10.2019 18:21

Uzman çavuş ve astsubay alımı başvurusu nasıl yapılır? KKK, DKK, HKK güncel personel ilanları nelerdir?

Hayalindeki mesleği icra etmek isteyen yüz binlerce kişi Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan ilanları yakından takip ediyor. Belirli tarihler aralığında Milli Savunma Bakanlığı tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görevlendirmek üzere uzman erbaş, astsubay ve subay alımı yapılıyor. Peki, uzman çavuş ve astsubay alımı başvurusu nasıl yapılır? KKK, DKK, HKK güncel personel ilanları nelerdir?

Uzman çavuş alımı başvurusu nasıl yapılır?

Uzman erbaş alımına dair ilanlar belirli tarihler aralığında Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanıyor. İlanlarla Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na sözleşmeli er, uzman erbaş, astsubay ve subay alımları yapılıyor. Bu kapsamda vatandaşlar uzman çavuş ve astsubay alımı başvurusu nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. Peki, KKK, DKK, HKK güncel personel ilanları nelerdir?

GÜNCEL MSB PERSONEL TEMİN İLANLARI NELERDİR?

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından muvazzaf astsubay alım ilanı yayımlandı.

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Mustafa G&#252;ltekin Mustafa Gültekin

Ben de istiyorum benide çağırsinlar seferberligim var ben de istiyorum

Aynı Görüşte misiniz?
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cevapla 17.10.2019 20:02
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

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