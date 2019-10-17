Uzman çavuş ve astsubay alımı başvurusu nasıl yapılır? KKK, DKK, HKK güncel personel ilanları nelerdir? Hayalindeki mesleği icra etmek isteyen yüz binlerce kişi Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan ilanları yakından takip ediyor. Belirli tarihler aralığında Milli Savunma Bakanlığı tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görevlendirmek üzere uzman erbaş, astsubay ve subay alımı yapılıyor. Peki, uzman çavuş ve astsubay alımı başvurusu nasıl yapılır? KKK, DKK, HKK güncel personel ilanları nelerdir?

Haberler Memurlar Haberleri Uzman çavuş ve astsubay alımı başvurusu nasıl yapılır? KKK, DKK, HKK güncel personel ilanları nelerdir?