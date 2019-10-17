İçişleri Bakanlığı, Emniyet Teşkilat Sağlık Şartları Yönetmeliği'nde değişiklik yaptı. Polis alımı sağlık şartları, emniyet personeli hakkında düzenlenecek sağlık kurulu raporları değişti. Polis okullarından mezun olan ve devlet memurluğuna ilk kez girecek olanlardan A-B-C dilimi sağlık şartlarını taşıyanlar Emniyet Hizmetleri sınıflarına atanmaya hak kazanabilecekler. D dilimi sağlık şartını taşıyanlar ise atanamayacak. Bu kişiler Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışında başka bir hizmet sınıfına atanacak. E dilimi sağlık şartlarını taşıyanlar ise Emniyet Teşkilatı'nda memur olarak atanamayacak. Engelli olarak Emniyet Teşkilatı'na ataması yapılacak olanlarda da psikiyatrik hastalığı olanlar memur olamayacak.

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