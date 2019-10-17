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  • 17.10.2019 09:46
  • Son Güncelleme: 17.10.2019 09:48

değişti! EGM, POMEM, , nedir?

Gençlerimizin hayallerini süsleyen polislik mesleği için başvuru şartları her daim araştırılmaya devam ediyor. Bu bağlamda EGM, POMEM, , yeni polis alımlarıyla ilgili açıklama yaptı. Polis olmak isteyenlerin sağlık raporlarında farklılığa gidildi. Psikiyatrik hastalıklar hariç, D dilimi sağlık şartlarını taşıdıkları tespit edilen polis amiri personel hakkında sağlık komisyonunca karar verilecek. Gerek duyulması halinde birim amirlerinden kişinin görevini yapıp yapamadığına dair rapor istenebilecek. İşte EGM, POMEM, PAEM, Polis Akademisi son dakika ve tüm detaylar

Polis alım şartları değişti! İşte detaylar

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Teşkilat Sağlık Şartları Yönetmeliği'nde değişiklik yaptı. Polis alımı sağlık şartları, emniyet personeli hakkında düzenlenecek sağlık kurulu raporları değişti. Polis okullarından mezun olan ve devlet memurluğuna ilk kez girecek olanlardan A-B-C dilimi sağlık şartlarını taşıyanlar Emniyet Hizmetleri sınıflarına atanmaya hak kazanabilecekler. D dilimi sağlık şartını taşıyanlar ise atanamayacak. Bu kişiler Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışında başka bir hizmet sınıfına atanacak. E dilimi sağlık şartlarını taşıyanlar ise Emniyet Teşkilatı'nda memur olarak atanamayacak. Engelli olarak Emniyet Teşkilatı'na ataması yapılacak olanlarda da psikiyatrik hastalığı olanlar memur olamayacak.

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