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  • 17.10.2019 22:54
  • Son Güncelleme: 17.10.2019 22:54

için geri sayım sürüyor! ne zaman açıklanacak?

Polis Akademisi Başkanlığı'na bağlı PMYO'lara 2 bin 250'si erkek olmak üzere 2 bin 500 polis memuru alımı yapılacak. Son olarak adaylar mülakata katıldı. Mülakatların ardından gözler ne zaman açıklanacak sorusuna çevrildi. İşte PMYO mülakat sonuçlarına dair merak edilen bilgiler...

PMYO mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Meslek Yüksekokulları'na 2500 polis adayı alımı yapılacağı bir süre önce duyurulmuştu. Ardından mülakat aşamalarına geçilmiş ve adaylar mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulmuştu. Mülakatların ardından PMYO mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aranmaya başlandı.

PMYO MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

PMYO mülakat sonuçları "http://www.pa.edu.tr" adresi üzerinden öğrenebilecek. Sonuçların hangi tarihte açıklanacağı dair bir duyuru yapılmadı. Duyuru yapıldığında haberimizin içerisinde yer alacak.

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