Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Meslek Yüksekokulları'na 2500 polis adayı alımı yapılacağı bir süre önce duyurulmuştu. Ardından mülakat aşamalarına geçilmiş ve adaylar mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulmuştu. Mülakatların ardından PMYO mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aranmaya başlandı.

PMYO MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

PMYO mülakat sonuçları "http://www.pa.edu.tr" adresi üzerinden öğrenebilecek. Sonuçların hangi tarihte açıklanacağı dair bir duyuru yapılmadı. Duyuru yapıldığında haberimizin içerisinde yer alacak.