İçişleri Bakanlığı'na bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 45 "İl Göç Uzman yardımcısı" alımı yapılacağı duyuruldu. Göç İdaresi personel alımı başvuru şartları ilanın yayımlanmasıyla birlikte merak konusu oldu. Peki, Göç İdaresi memur alımı ilanına dair detaylar nelerdir? İşte ilan hakkında İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklama...

İL GÖÇ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

İçişleri Bakanlığına bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında boş bulunan Genel İdare Hizmetleri Sınıfından (GİH) 8 inci ve 9 uncu derecelerden toplam (45) adet İl Göç Uzman Yardımcısı kadrosuna 11 Temmuz 2013 tarihli ve 28704 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İl Göç Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri uyarınca İl Göç Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere giriş sınavı ile İl Göç Uzman Yardımcısı alınacaktır. Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacaktır. Yazılı sınav başvurularının alınması ve yazılı sınav, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'ne yaptırılacaktır. Sözlü sınav ise Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.