Göç Uzman Yardımcısı alımı ne zaman yapılacak? İçişleri Bakanlığı'na bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün taşra teşkilatında boş bulunan İl Göç Uzman Yardımcısı kadrosuna 45 adet memur alımı yapılacak. Yazılı sınava toplam 900 kişi çağırılacak. Yazılı sınavın ardından sözlü sınav gerçekleştirilecek. Bunun sonucunda başarılı olan 45 kişi göreve başlayacak. Peki, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü memur alımı başvuru nasıl yapılır? 2019 Göç Uzman Yardımcısı başvuru şartları neler? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvurular, 18 - 28 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Göç Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından https://aybu.edu.tr/gpm/ internet sayfasında ilan edilecek bağlantı adresi üzerinden online olarak alınacak.

BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınava girmeye hak kazanan adaylar 01 Kasım 2019 tarihinde https://aybu.edu.tr/gpm/ internet adresinde ilan edilecek olup adaylara başka herhangi bir bilgilendirme yapılmayacak.

Sınava girmeye hak kazandığı ilan edilen adaylar 04 Kasım 2019 Pazartesi günü saat 09.00'dan 11 Kasım 2019 Pazartesi günü saat 16:00'ya kadar sınav hizmetlerinin yerine getirilmesi amacıyla katkı bedeli olarak 90,00 TL (Doksan Türk Lirası) sınav ücretini Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne ait Halkbank - Ankara Merkez Şubesi TR53 0001 2009 1940 0006 0001 55 nolu IBAN hesap numarasına açıklamalar kısmına adayın adı soyadı, TC kimlik numarası ve sınav adı (İl Göç Uzman Yardımcılığı Sınavı)belirtilerek yatıracaklardır.