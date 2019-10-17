Gençlerimizin hayallerini süsleyen polislik mesleği için başvuru şartları her daim araştırılmaya devam ediyor. Bu bağlamda EGM, POMEM, PAEM, Polis Akademisi yeni polis alımlarıyla ilgili açıklama yaptı. Polis olmak isteyenlerin sağlık raporlarında farklılığa gidildi. Psikiyatrik hastalıklar hariç, D dilimi sağlık şartlarını taşıdıkları tespit edilen polis amiri personel hakkında sağlık komisyonunca karar verilecek. Gerek duyulması halinde birim amirlerinden kişinin görevini yapıp yapamadığına dair rapor istenebilecek. İşte EGM, POMEM, PAEM, Polis Akademisi son dakika yeni polis olma başvuru şartları ve tüm detaylar

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