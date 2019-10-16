Bekçilik sözlü mülakat sonuçları, son günlerde en çok aranılanlar arasında ilk sırada yerini koruyor. Polis Akademisi'nin gerçekleştirdiği bekçi alımlarında son aşama olan sözlü mülakatlar tamamlandı. 2019 1. dönem bekçi adayları gelecek müjdeli haberi bekliyor. Peki, bekçilik sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı? 2019 1. dönem bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte o konu hakkında ayrıntılar...

BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANDI MI?

2019 1. dönem bekçilik sözlü mülakat sonuçların ne zaman açıklanacağı yönünde herhangi bir açıklama yapılmadı. Sözlü mülakatlar 12 Ekim sona edi. Sonuçların ise sözlü mülakatların tamamlanmasının ardından 1-2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

Resmi olarak sonuç tarihi belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.