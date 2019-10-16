PTT 2019/1 KPSS şartsız personel alımları için açıklamalar oldukça merak ediliyor. Binlerce kişi PTT'ye girmek istiyor. PTT personel alım ilanları için oldukça fazla bir yoğunluk oluşturdu. PTT personel alımları ile ilgili son gelişme ise TBMM'ye gelmesi oldu. PTT kamu personeli alımına ilişkin yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:
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Nasıl başvuru yapicam peki
Peki kesin bir başvuru tarihi var mı acaba
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