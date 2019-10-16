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  • 17.10.2019 09:06
  • Son Güncelleme: 25.10.2019 09:45

şartsız 55 bin personel alımı için açıklama yapıldı mı?

2019/1 şartsız personel alımı: Türkiye'de büyük bir istihdam sağlayan PTT, geçtiğimiz aylarda yayınladığı duyuruda yapılacağını açıklamıştı. PTT personel alım ilanları oldukça merak ediliyor. PTT 55 bin kamu personel alımı yapacak mı? Bu bağlamda PTT 55 bin personel alımının ne zaman yapılacağı oldukça önemli.

PTT KPSS şartsız 55 bin personel alımı başladı mı?

PTT 2019/1 KPSS şartsız personel alımları için açıklamalar oldukça merak ediliyor. Binlerce kişi PTT'ye girmek istiyor. PTT personel alım ilanları için oldukça fazla bir yoğunluk oluşturdu. PTT personel alımları ile ilgili son gelişme ise TBMM'ye gelmesi oldu. PTT kamu personeli alımına ilişkin yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

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Tansu Tansu

Nasıl başvuru yapicam peki

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır0
cevapla 18.10.2019 09:27
Tansu Tansu

Peki kesin bir başvuru tarihi var mı acaba

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır2
cevapla 18.10.2019 09:23
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)

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