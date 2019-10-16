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  • 17.10.2019 09:06
  • Son Güncelleme: 17.10.2019 09:06

55 bin personel alımı başladı mı? şartsız personel alımı başvuru şartları açıklaması!

2019/1 şartsız personel alımı: Türkiye'de büyük bir istihdam sağlayan PTT, geçtiğimiz aylarda yayınladığı duyuruda yapılacağını açıklamıştı. PTT personel alım ilanları oldukça merak ediliyor. PTT 55 bin kamu personel alımı yapacak mı? Bu bağlamda PTT 55 bin personel alımının ne zaman yapılacağı oldukça önemli. Çünkü binlerce kişi bu ilanı ve açıklamayı takip ediyor. Geçtiğimiz aylarda yayınlanan duyuruda alım için sürecin Ekim-Kasım-Aralık aylarında yapılacağı ve KPSS şartsız kamu personeli alımı yapılacağı bildirildi. Bu bağlamda PTT tarafından yayınlanan duyuruda , 2019/1 kapsamında kamu personeli alımı yapılacağı bildirildi. Alım sayısı henüz belli değil.

PTT KPSS şartsız 55 bin personel alımı başladı mı?

PTT 2019/1 KPSS şartsız personel alımları için açıklamalar oldukça merak ediliyor. Binlerce kişi PTT'ye girmek istiyor. PTT personel alım ilanları için oldukça fazla bir yoğunluk oluşturdu. PTT personel alımları ile ilgili son gelişme ise TBMM'ye gelmesi oldu. PTT kamu personeli alımına ilişkin yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: "PTT AŞ bünyesinde personel eksikliğinden kaynaklanan sorun ve problemlerin çözülmesi bakımından 2018/1 alım sonucunda 5000 personel alımından eksik kalan ve doldurulamayan unvanların tamamlanmasını doldurulmasının en kısa sürede alım yapılmasını talep ediyoruz ve bu boş kalan pozisyonların doldurulması amacıyla 2019 yılında yeni bir personel ilanına çıkılması muhtemeldir" denildi. Peki 55 bin PTT personel alımı başladı mı? İşte detaylar

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