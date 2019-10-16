PTT 2019/1 KPSS şartsız personel alımları için açıklamalar oldukça merak ediliyor. Binlerce kişi PTT'ye girmek istiyor. PTT personel alım ilanları için oldukça fazla bir yoğunluk oluşturdu. PTT personel alımları ile ilgili son gelişme ise TBMM'ye gelmesi oldu. PTT kamu personeli alımına ilişkin yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: "PTT AŞ bünyesinde personel eksikliğinden kaynaklanan sorun ve problemlerin çözülmesi bakımından 2018/1 alım sonucunda 5000 personel alımından eksik kalan ve doldurulamayan unvanların tamamlanmasını doldurulmasının en kısa sürede alım yapılmasını talep ediyoruz ve bu boş kalan pozisyonların doldurulması amacıyla 2019 yılında yeni bir personel ilanına çıkılması muhtemeldir" denildi. Peki 55 bin PTT personel alımı başladı mı? İşte detaylar

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