İŞKUR üzerinden binlerce personel ve memur alımına devam ediliyor. Bu anlamda tecrübeli ve tecrübesiz personel alımları yapacak. İş bulmak isteyen vatandaşlar İŞKUR açık iş ilanlarını esube.iskur.gov.tr üzerinden açıklamaya devam ediyor. Bizde haberimizde en fazla alım yapılan kadroları derledik. 15 Ekim itibari ile eğitim düzeyinde en az okur yazar olma şartı ile 9 bin 837 beden işçisi alınacak. Satış ve pazarlama alanında 2 bin 267 satış danışmanı alınacak. Ayrıca İŞKUR Ekim ayı istihdama yönelik kurs kayıtları başladı. Eğitimlere devam eden adaylara 30-85 Tl arası ödeme yapılacak. Şuanda başvurusu devam eden iller ise; İzmir, Şanlıurfa, Adana, Sinop, İstanbul, Balıkesir, Rize, Kocaeli olmaktadır. İşte İŞKUR başvuru şartları ve en çok alım yapılan kadrolar

İŞKUR 39 BİN İLKÖĞRETİM MEZUNU PERSONEL ALIMI YAPACAK

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