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  • 16.10.2019 18:51
  • Son Güncelleme: 16.10.2019 18:51

39 bin ilköğretim mezunu personel alımı yapacak! İşte ve

Türkiye İş Kurumu üzerinden farklı eğitim düzeylerinde, tecrübesiz, tecrübeli binlerce personel alımı yapılacak. Lise, önlisans ve lisans mezunu yüzlerce personel alımı başvuru şartları neler? En çok alım yapılan meslekler ve diğer detaylar haberimizde. Kamu ve özel firmalara çok sayıda personel alım ilanları açıklanmaya devam ediyor. üzerinden istihdam edilecek olan personel alımlarına her geçen gün yenileri ekleniyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının mili istihdam projesi kapsamında açıkladığı sosyal çalışma programları, kamu memur alımı, kurum dışı işçi alımı, iş başı eğitim programları yanı sıra Toplum yararına Programları ile binlerce personel alımları yapılıyor. 15 Ekim tarihi itibari ile 39 bin personel alınacak. Bu alımlarda en çok hangi kadroda istihdamlar olacak?

İŞKUR ilköğretim mezunu binlerce personel alacak!

İŞKUR üzerinden binlerce personel ve memur alımına devam ediliyor. Bu anlamda tecrübeli ve tecrübesiz personel alımları yapacak. İş bulmak isteyen vatandaşlar İŞKUR açık iş ilanlarını esube.iskur.gov.tr üzerinden açıklamaya devam ediyor. Bizde haberimizde en fazla alım yapılan kadroları derledik. 15 Ekim itibari ile eğitim düzeyinde en az okur yazar olma şartı ile 9 bin 837 beden işçisi alınacak. Satış ve pazarlama alanında 2 bin 267 satış danışmanı alınacak. Ayrıca İŞKUR Ekim ayı istihdama yönelik kurs kayıtları başladı. Eğitimlere devam eden adaylara 30-85 Tl arası ödeme yapılacak. Şuanda başvurusu devam eden iller ise; İzmir, Şanlıurfa, Adana, Sinop, İstanbul, Balıkesir, Rize, Kocaeli olmaktadır. İşte İŞKUR başvuru şartları ve en çok alım yapılan kadrolar

İŞKUR 39 BİN İLKÖĞRETİM MEZUNU PERSONEL ALIMI YAPACAK

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