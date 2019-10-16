2019 polis alımı ne zaman yapılacak? Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından 26. Dönem POMEM başvuruları başladı. 14 Ekim iribarıyla alınan başvuruların detayları merak ediliyor. 26. Dönem POMEM ile lisans mezunu 5 bin 40 erkek, 650 kadın, önlisans mezunu bin 260 erkek, 140 kadın aday olmak üzere toplam 7 bin aday alımı yapılacak. Peki, 2019 polis alımı ne zaman? 26. Dönem POMEM başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak? POMEM şartları neler? İşte cevaplar...

26. DÖNEM POMEM BAŞVURU NASIL YAPILIR?

POMEM ön başvurular, 14-25 Ekim 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Başvurular, Polis Akademisi'nin resmi internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı şifresi ile giriş yaparak ve ilgili alanların aday bilgileri doldurularak yapılacak.

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Başvuru şartları, sınav ücreti ile ilgili detaylar için diğer sayfaları ziyaret ediniz...