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  • 16.10.2019 08:56
  • Son Güncelleme: 16.10.2019 08:56

, , , başvuru şartları! açıklaması!

2019 yılında polis olmak isteyen adaylar başvuru şartlarını araştırıyor. Bu bağlamda polis alımı yapan , , , gibi kurumlar şartlarını açıklamaya başlıyor. Daha önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yapılan açıklama sonucu 25. dönem POMEM 'de 10 bin polis alımının yapılacağı belirtilmişti. 25. dönem POMEM'in özel harekat polisi olarak gerçekleştirilmesinin ardından 10 bin polis alımının 26. dönem POMEM ile yapılacağı görülüyor. Süleyman Soylu geçtiğimiz gün katıldığı programda yaptığı açıklamada, yeni polis alımları için sürecin devam ettiğini söyledi. Bu anlamda polis olma hayali kuran binlerce genç aday POMEM başvuru tarihleri ve POMEM şartları neler sorusunun yanıtını arıyor.

POMEM, PÖH, PAEM, PMYO başvuru şartları nedir?

2019 yılının artık sonlarına geldiğimiz şu günlerde polis olamak isteyen gençler POMEM, PÖH, PAEM, PMYO başvuru şartlarını internette araştırmaya devam ediyor. Bu bağlamda polis olmak için gereken şartlar 2019, Bayan polis olma şartları boy kilo, Polis olmak için sağlık şartları, Polis olma şartları yaş sınırı, PMYO" gibi aklınıza takılan tüm sorulara cevaplar bulacaksınız. 25. Dönem PÖH başvuruları için kişilerin öncelikle POMEM okulundan mezun olmaları gerekmektedir. PÖH alımları POMEM mezunlarından yapılır. Yüksek Okula giriş sınavına başvurular, her yıl Polis Akademisi Başkanlığı tarafından tespit ve ilan edilen tarihler arasında Polis Meslek Yüksek Okul Müdürlüklerine şahsen yapılır. İşte POMEM, PÖH, PAEM, PMYO başvuru şartları ve detaylar

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