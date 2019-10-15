2019 yılının artık sonlarına geldiğimiz şu günlerde polis olamak isteyen gençler POMEM, PÖH, PAEM, PMYO başvuru şartlarını internette araştırmaya devam ediyor. Bu bağlamda polis olmak için gereken şartlar 2019, Bayan polis olma şartları boy kilo, Polis olmak için sağlık şartları, Polis olma şartları yaş sınırı, PMYO" gibi aklınıza takılan tüm sorulara cevaplar bulacaksınız. 25. Dönem PÖH başvuruları için kişilerin öncelikle POMEM okulundan mezun olmaları gerekmektedir. PÖH alımları POMEM mezunlarından yapılır. Yüksek Okula giriş sınavına başvurular, her yıl Polis Akademisi Başkanlığı tarafından tespit ve ilan edilen tarihler arasında Polis Meslek Yüksek Okul Müdürlüklerine şahsen yapılır. İşte POMEM, PÖH, PAEM, PMYO başvuru şartları ve detaylar

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