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  • 15.10.2019 12:07
  • Son Güncelleme: 15.10.2019 12:13

üzerinden ve DKK ! İşte İŞKUR güncel ilanları

üzerinden ları ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. İŞKUR aracılığı ile , ve DKK için personel alımları yapılacak. (İŞKUR) bugün yeni kamu iş ilanları yayınladı. Yeni yayınlanan iş ilanlarına göre Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TSE) şartsız personel alımı yapacak. TÜBİTAK ise İŞKUR aracılığı ile önlisans mezunu teknisyen alımı yapacak! (DKK), Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)’nun kamu ı kategorisinde yeni bir işçi alım ilanı yayınladı. Sizin için aşağıda verdiğimiz linke tıklayarak e-devlet şifrenizle giriş yaptıktan sonra online iş başvuru kaydınızı oluşturabilirsiniz. İşte

İŞKUR üzerinden TSE TÜBİTAK ve DKK personel alımları

TSE İŞKUR aracılığı ile 14-18 Ekim 2019 tarihleri arasında satın alma görevlisi alımı yapacak. Başvurular İŞKUR internet sitesi üzerinden online yapılacak olup, başvuruda bulunmak isteyen adayların lisans mezunu olmaları gerekmektedir. TSE personel alımı başvuruları KPSS şartsız olup, başvuru şartları ve diğer detaylar haber içeriğinde ayrıntılı olarak verilmiştir. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İŞKUR sayfası üzerinden yani bir alım ilanı yayınladı. İlana göre DKK en geç 18 Ekim 2019 tarihine kadar İŞKUR aracılığı ile daimi işçi alımı yapacaktır. İşçi alımı için başvuruda bulunmak isteyen adayların en az lise mezunu olmaları gerekmektedir. Peki Deniz Kuvvetleri Komutanlığı işçi alımı başvuru şartları nelerdir?

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