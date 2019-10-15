TSE İŞKUR aracılığı ile 14-18 Ekim 2019 tarihleri arasında satın alma görevlisi alımı yapacak. Başvurular İŞKUR internet sitesi üzerinden online yapılacak olup, başvuruda bulunmak isteyen adayların lisans mezunu olmaları gerekmektedir. TSE personel alımı başvuruları KPSS şartsız olup, başvuru şartları ve diğer detaylar haber içeriğinde ayrıntılı olarak verilmiştir. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İŞKUR sayfası üzerinden yani bir alım ilanı yayınladı. İlana göre DKK en geç 18 Ekim 2019 tarihine kadar İŞKUR aracılığı ile daimi işçi alımı yapacaktır. İşçi alımı için başvuruda bulunmak isteyen adayların en az lise mezunu olmaları gerekmektedir. Peki Deniz Kuvvetleri Komutanlığı işçi alımı başvuru şartları nelerdir?

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