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  • 15.10.2019 09:28
  • Son Güncelleme: 15.10.2019 09:28

Heyecanla bekleniyor! 2019 1. dönem ne zaman açıklanacak?

konusunda araştırmalar devam ediyor. Polis Akademisi tarafından gerçekleştirilen 2019 1. dönem bekçilik sözlü mülakatlar 12 Ekim'de sona erdi. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Göreve başlamak için sabırsızlanan adaylar sonuçları bekliyor. Peki, 2019 1. dönem ?

2019 1. dönem bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafıdan gerçekleştirilen bekçi alımlarında son aşama olan sözlü mülakatlar tamamlandı. Bekçi olabilmek için yazılı sınavın ardından spor mülakatlarını da başarıyla tamamlayan adaylar sözlü mülakatlara katıldı. Gözler, Polis Akademisi'nden gelecek müjdeli habere çevrildi. Peki, 2019 1. dönem bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2019 1. dönem bekçilik sözlü mülakat sonuçların ne zaman açıklanacağı yönünde herhangi bir açıklama yapılmadı. Sözlü mülakatlar 12 Ekim sona edi. Sonuçların ise sözlü mülakatların tamamlanmasının ardından 1-2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

Resmi olarak sonuç tarihi belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

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