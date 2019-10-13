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  • 14.10.2019 09:03
  • Son Güncelleme: 14.10.2019 09:03

'li memur ve nedir? 14 Ekim !

Kamuya ları ve personel alımları için yeni ilanlar geldi. Toplamda 6 bin 900 kişilik kadro ile puanı ile ve KPSS siz alım yapılıyor. İşte ilanlar. Ekim ayı itibari ile yayımlanmış olan ilanlara bakıldığında başvuruları Ekim ayında başlayacak olan kamu kurmları, Farklı Üniversiteler, , Kültür Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Tarım Kredi Kooperatifleri, TÜBİTAK, Sermaye Piyasası Kurulu, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Nükleer Düzenleme Kurumu, İş Bankası, Ceza ve Tevkiefevleri Genel Müdürlüğü, Kamu Göretimi Kurumu, TMSF, Dışişleri Bakanlığı gibi kamu kurumları veya kuruluşları alım yapıyorlar. İşte KPSS'li

KPSS şartsız memur ve personel alımı yapılacak

Ekim ayının ortasına geldiğimiz şu günlerde DPB güncel iş ilanlarını yayınlamaya devam ediyor. KPSS'li KPSS şartsız memur ve personel alım başvuru şartları oldukça araştırılıyor. Dpb.gov.tr resmi internet sayfasında kadro ve pozisyonlar yer almaktadır. Kamuya yayımlanan memur personel alımı ilanlarına göre farklı kamu kurumları ve kuruluşları bünyelerindeki eksikliği karşılamak üzere çeşitli onlarca pozisyon ile alım yapıyorlar. Kamuya alımlar çeşitli memur kadrolarında ve personel kadrolarında yapılıyor. Kamuya memur , personel ve işçi alımlarında adaylardan farklı nitelikler talep ediliyor. Bu yönde bazı kurumlar KPSS şartı aramaksızın alım yapıyorlar. Peki KPSS'li KPSS şartsız kamuya binlerce memur personel alım başvuru şartları nedir? İşte DPB güncel iş ilanları

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