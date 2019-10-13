ŞOK ve BİM Marketler Zinciri belirli dönemler aralığında İŞKUR aracılığıyla işçi alımı yapıyor. İŞKUR üzerinden yayımlanan son ilanlarda reyon görevlisi, kasiyer ve market elemanı alımı gibi çeşitli pozisyonlarda alım gerçekleştirilecek. İŞKUR'da yer alan ilanlara başvuruda bulunmak isteyen adaylar ilanlar hakkında bilgi edinmek istiyor. ŞOK şubelerinde görevlendirmek üzere 14 ilde işçi alım yapılacak. İşte ŞOK güncel işçi alım ilanları... Her bir ilan altında başvuru ekranına ait linkler verildiği gibi, aynı zamanda tüm bu ilanları görüntüleyebileceğiniz ana sayfaya ait link haber içeriğinde belirtilmiştir. ŞOK ve BİM İŞKUR aracılığıyla işçi alımı başvuru şartları nedir? İŞKUR BİM ŞOK başvuruları nasıl ve nereden yapılır? İş arıyorsanız, güncel İŞKUR ilanları için öncelikle İŞKUR kayıt işlemlerini tamamlamalı ve İŞKUR'a giriş yapmalısınız.

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