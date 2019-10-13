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  • 13.10.2019 17:23
  • Son Güncelleme: 13.10.2019 17:28

başvuruları nasıl ve nereden yapılır? ŞOK ve BİM İŞKUR üzerinden ı başvuru şartları nedir?

personel ve larına hız kesmeden devam ediyor. Bu bağlamda 2 büyük market ve işçi alımı yapacak. ŞOK ve BİM Marketler Zincirinde çalışmak isteyenler için ilanlar İŞKUR resmi internet sitesinde açıklandı. İŞKUR'un resmi sitesinden yayımlanan işçi alım ilanları, iş arayışı bulunan vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz. Üyelerin hesaplarını etkinleştirebilmeleri için e-posta ya da telefon numarası girmeleri gerekmektedir. En az birisini girmek yeterlidir. Peki İŞKUR, BİM ve ŞOK başvuruları nasıl ve nereden yapılır?

ŞOK ve BİM İŞKUR üzerinden işçi alıyor! İşte şartlar

ŞOK ve BİM Marketler Zinciri belirli dönemler aralığında İŞKUR aracılığıyla işçi alımı yapıyor. İŞKUR üzerinden yayımlanan son ilanlarda reyon görevlisi, kasiyer ve market elemanı alımı gibi çeşitli pozisyonlarda alım gerçekleştirilecek. İŞKUR'da yer alan ilanlara başvuruda bulunmak isteyen adaylar ilanlar hakkında bilgi edinmek istiyor. ŞOK şubelerinde görevlendirmek üzere 14 ilde işçi alım yapılacak. İşte ŞOK güncel işçi alım ilanları... Her bir ilan altında başvuru ekranına ait linkler verildiği gibi, aynı zamanda tüm bu ilanları görüntüleyebileceğiniz ana sayfaya ait link haber içeriğinde belirtilmiştir. ŞOK ve BİM İŞKUR aracılığıyla işçi alımı başvuru şartları nedir? İŞKUR BİM ŞOK başvuruları nasıl ve nereden yapılır? İş arıyorsanız, güncel İŞKUR ilanları için öncelikle İŞKUR kayıt işlemlerini tamamlamalı ve İŞKUR'a giriş yapmalısınız.

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