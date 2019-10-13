esube.iskur.gov.tr: İŞKUR üzerinden personel alımları hızla devam ediyor. İŞKUR ilanları ile reyon görevlisi, ön muhasebeci ve satış temsilcisi toplam 2.094 personel alımı yapılacak. Bu bağlamda 659 firma ön muhasebeci, 88 firma reyon görevlisi ve 81 firma satış temsilci/danışmanı ilanı yayınladı. Yayınlanan bu ilanlara göre 727 Ön Muhasebeci, 715 Reyon Görevlisi ve 652 Satış Temsilcisi alımı yapılacak.

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