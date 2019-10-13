Bugünkü
Takvim
  • Memurlar
  • 14.10.2019 09:07
  • Son Güncelleme: 21.10.2019 13:33

2.094 personel alımı yapacak! İşte kadrolar

esube.iskur.gov.tr: iş Kurumu tarafından çeşitli kurumsal firmalara , ve olmak üzere toplamda 2 bin 094 personel alımı yapılacak! Başvurular e-şube üzerinden yapılacak olup, belirtilen ilanlara en az ilköğretim, lise ve önlisans mezunu adaylar başvuruda bulunabilecek.

İŞKUR 2.094 personel alımı yapacak!

esube.iskur.gov.tr: İŞKUR üzerinden personel alımları hızla devam ediyor. İŞKUR ilanları ile reyon görevlisi, ön muhasebeci ve satış temsilcisi toplam 2.094 personel alımı yapılacak. Bu bağlamda 659 firma ön muhasebeci, 88 firma reyon görevlisi ve 81 firma satış temsilci/danışmanı ilanı yayınladı. Yayınlanan bu ilanlara göre 727 Ön Muhasebeci, 715 Reyon Görevlisi ve 652 Satış Temsilcisi alımı yapılacak.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (3 yorum)
&#214;zlem Özlem

Başvurular ne Zaman

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır1
cevapla 14.10.2019 17:54
yigit karagoz yigit karagoz

merhaba ben eczanede calismak istiyorum bana yakin yerlerde varmidir ben sariyerde oturuyom

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır2
cevapla 14.10.2019 17:17
Ramazan aslan Ramazan aslan

İs başvurusu yapmak isdiyorum

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 14.10.2019 17:01
Haberin tüm yorumlarını okuyun (3 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerMemurlar HaberleriİŞKUR 2.094 personel alımı yapacak! İşte kadrolar
Diğer Memurlar Haberleri Tüm memurlar haberleri
Tüm Memurlar Haberleri