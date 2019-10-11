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  • 11.10.2019 22:46
  • Son Güncelleme: 11.10.2019 22:49

Müjde verildi! 7 bin polis adayı alımı yapılacak! 26. Dönem başvuruları ne zaman? İşte başvuru şartları

Polis Akademisi'nden yapılan açıklamaya göre Polis Amirleri Eğitim Merkezine lisans mezunu 5 bin 40'ı erkek, 560'ı kadın, önlisans mezunu 1260'ı erkek, 140'ı kadın olmak üzere 7 bin öğrenci alımı yapılacağı duyuruldu. Başvuruda bulunacak adaylar şimdi 26. Dönem başvuruları ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor. İşte adaylarda aranan başvuru şartları...

Merakla bekleniyordu! 7 bin polis adayı alımı yapılacak

Polis Amirleri Eğitim Merkezi tarafından yapılan açıklamada lisans mezunu 5 bin 40'ı erkek, 560'ı kadın, önlisans mezunu 1260'ı erkek, 140'ı kadın olmak üzere 7 bin öğrenci alımı yapılacağı belirtildi. 26. Dönem POMEM duyurusunun ardından başvuru şartları ve başvuruya dair detaylar netleşti. Peki, 26. Dönem POMEM başvuruları ne zaman yapılacak? İşte 26. Dönem başvuru şartları...

26. DÖNEM POMEM DUYURUSU

Polis Akademisi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 26. dönem için alım gerçekleştirilecek.Bu kapsamda ÖSYM tarafından lisans mezunları için yapılan 2018 veya 2019 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden P3 puan türünden en az 60, önlisans mezunları için yapılan 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı P93 puan türünden en az 65 ve üzeri puan alanlar arasından lisans mezunu 5 bin 40'ı erkek, 560'ı kadın, önlisans mezunu 1260'ı erkek, 140'ı kadın olmak üzere toplam 7 bin öğrenci alınacak.

BAŞVURULAR NE ZAMAN VE NEREDEN YAPILACAK?

Adaylar, 14-25 Ekim tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabilecek. Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacak.Giriş koşulları Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alırken alıma ilişkin sınav takvimide akademinin "www.pa.edu.tr" internet sitesinden ilan edilecek.

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