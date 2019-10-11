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  • 11.10.2019 11:03
  • Son Güncelleme: 11.10.2019 11:03

en az ilkokul mezunu bekçi ve başvuru şartları! Bekçi güvenlik başvuruları o illerden yapılacak!

işe alım ilanlarına her gün yenileri ekleniyor. Bu bağlamda bekçi ve güvenlik görevlisi iş ilanları oldukça ilgi görüyor. Adaylar İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden bekçi ve güvenlik görevlisi alım ilanlarına başvurabilir. Şimdi size bu yolu göstereceğiz. İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız “iskur.gov.tr” adresindeki “” ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz. İŞKUR üzerinden belirli tarih aralığında çeşitli alanlarda alımlar yapılıyor. Bilindiği üzere yayımlanan ilanlarına başvurular oldukça fazla oluyor. Peki, İŞKUR aracılığıyla yapılacak olan bekçi ve nın başvuru şartları nelerdir? İşte ilana dair detaylar...

İŞKUR aracılığıyla bekçi ve güvenlik görevlisi alımı yapılıyor!

Her yıl on binlerce kişiye iş umudu olan İŞKUR'un resmi sitesinde yeni ilanlar yayımlanmaya devam ediyor. İş arayan vatandaşlar ise İŞKUR iş ilanlarını yakından takip ediyor. Son olarak İŞKUR'da bekçi ve güvenlik görevlisi ilanları yayımlandı. Başvuruda bulunacak olan adaylar İŞKUR bekçi ve güvenlik görevlisi alımı başvuru şartları nelerdir sorusuna yanıt arıyor. İşte ilanlar hakkında merak edilen detaylar... Türkiye'de iş arayan herkesin ilk olarak yapması gerekenlerin başında İŞKUR kayıt yaptırmak geliyor. İŞKUR'a kayıt yaptırarak, kurumun iş olanağı açısından sunduğu tüm fırsatlardan yararlanabilme imkanına sahip olunabiliyor. İŞKUR kayıt işlemleri çok basit şekilde 2 alternatifli olarak gerçekleştirilebilmektedir. İŞKUR kaydını ister online olarak, ister de bulunulan şehirde bulunan İŞKUR şubelerine bireysel başvuruda bulunarak gerçekleştirebilirsiniz.

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