İŞKUR yeni personel alımlarına devam ediyor. İŞKUR 10 Ekim tarihi itibari ile binlerce personel alımı ilanı resmi internet sayfasında açıklandı. İş arıyorsanız, güncel İŞKUR ilanları için öncelikle İŞKUR kayıt işlemlerini tamamlamalı ve İŞKUR'a giriş yapmalısınız. Daha sonra İŞKUR güncel iş ilanları kısmından veya daha spesifik bir sorgulama için "İstihdam" ekranında açık iş ilanı kısmına giriş yapmanız gerekiyor. Bu bağlamda farklı mesleklerden 43 bin personel alımı yapılacak. Personel alımları için en az ilköğretim mezunu olma şartı aranacak. İŞKUR resmi internet sayfası üzerinden kamu kurumlarında istihdam edilmek üzere çok sayıda personel alımı yapılıyor. İşte İŞKUR 11 Ekim ilkokul mezunu kamu personeli alımı başvuru şartları ve detaylar

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