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  • Son Güncelleme: 16.10.2019 13:11

2019/1 şartsız personel alımları için araştırmalar devam ediyor

2019/1 şartsız personel alımı: 'de büyük bir istihdam sağlayan PTT, geçtiğimiz aylarda yayınladığı duyuruda KPSS şartsız personel alımı yapılacağını açıklamıştı. PTT personel alım ilanları oldukça merak ediliyor. PTT 55 bin alımı yapacak mı? Bu bağlamda PTT 55 bin personel alımının ne zaman yapılacağı oldukça önemli.

55 bin PTT personel alımı başladı mı? İşte şartlar

PTT 2019/1 KPSS şartsız personel alımı: PTT 2019/1 KPSS şartsız personel alımları için araştırmalar devam ediyor. Bu bağlamda binlerce kişi PTT personel alım ilanlarına kilitlenmiş durumda.

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