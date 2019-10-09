PTT 2019/1 KPSS şartsız personel alımı: PTT 2019/1 KPSS şartsız personel alımları için araştırmalar devam ediyor. Bu bağlamda binlerce kişi PTT personel alım ilanlarına kilitlenmiş durumda.
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PTT 2019/1 KPSS şartsız personel alımı: PTT 2019/1 KPSS şartsız personel alımları için araştırmalar devam ediyor. Bu bağlamda binlerce kişi PTT personel alım ilanlarına kilitlenmiş durumda.
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