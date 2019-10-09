Milyonlarca gencin hayalini kurduğu bir meslek vardır. Polis olma isteği Türkiye'de oldukça yaygındır. Bu bağlamda adayları yakından ilgilendiren bir haber geldi. Polis olmak isteyen ya da polisliğe geri dönecek olanlara ilişkin sağlık raporlarında değişikliğe gidildi. Polis olmak için sınav şartları tamamlandıktan sonra öğrenci adayları için giriş raporu alınması şartı konuldu.

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