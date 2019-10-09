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  • Son Güncelleme: 17.10.2019 09:34

EGM, POMEM, başvuru şartları açıklaması yapıldı

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Teşkilat Sağlık Şartları Yönetmeliği'nde değişiklik yaptı. Polis alımı sağlık şartları, emniyet personeli hakkında düzenlenecek sağlık kurulu raporları değişti. Polis okullarından mezun olan ve devlet memurluğuna ilk kez girecek olanlardan A-B-C dilimi sağlık şartlarını taşıyanlar sınıflarına atanmaya hak kazanabilecekler.

EGM, POMEM, PAEM başvuru şartları değişti

Milyonlarca gencin hayalini kurduğu bir meslek vardır. Polis olma isteği Türkiye'de oldukça yaygındır. Bu bağlamda adayları yakından ilgilendiren bir haber geldi. Polis olmak isteyen ya da polisliğe geri dönecek olanlara ilişkin sağlık raporlarında değişikliğe gidildi. Polis olmak için sınav şartları tamamlandıktan sonra öğrenci adayları için giriş raporu alınması şartı konuldu.

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