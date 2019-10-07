Bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Polis Akademisi tarafından bekçi alımları devam ediyor. 2019 yılı 1. dönem bekçi alımında son aşama ola sözlü mülakatlar 30 Eylül'de başladı. Sözlü mülakatların tamamlanmasına kısa süre kalırken sonuçlar için araştırmalar başladı. Peki, bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 1. dönem bekçilik sözlü mülakat sonuç tarihi belli oldu mu? İşte o konu hakkında detaylar...

BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sonuçların ne zaman açıklanacağı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı. Sözlü mülakatlar 30 Eylül - 12 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Sonuçların ise sözlü mülakatların tamamlanmasının ardından 1-2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Resmi olarak sonuç tarihi belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.